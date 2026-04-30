В Щатите има закон, който може да спре Гран При на Маями при дъжд

Дъждът се очаква да е важен елемент от състезателния уикенд за Гран При на Маями, но в Щатите има закон, според който състезанието може и трябва да бъде спряно за неопределено време, което определено ще е неприятна изненада за европейските фенове.

Според последните прогнози шансът в неделя да вали за състезанието е 88%, а на 53% е оценена възможността да има гръмотевични бури.

Пазарът на пилоти във Формула 1: Всички искат Верстапен!

В Щатите големите обществени прояви на открито - стартът от Формула 1 попада в тази категория - за защитени със закон, според който те трябва да бъдат спрени, ако се приближава гръмотевична буря и има риск от светкавици. Състезанията от НАСКАР редовно биват спирани при такива атмосферни условия.

Когато има светкавици или наближава гръмотевична буря медицинският хеликоптер не може да излети, което автоматично спира състезанието и освен това, организаторът трябва да отпрати зрителите от трибуните, тъй като се смята, че тези условия са опасни за публиката.

ФИА: Без допълнителна мощност ако вали в Маями

Отделно от това, във Формула 1 има правило, което се прилага само за трите американски състезания в Маями, Остин и Лас Вегас. Ако състезанието е спряно заради гръмотевична буря, отборите имат право да приберат колите в боксовете и да работят по тях докато трае червеният флаг, вместо болидите да останат на алеята пред пировете.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

