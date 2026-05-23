Хамилтън: Най-добрата ни квалификация за сезона

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън се класира трети в квалификацията за спринта в Монреал и обяви, че това е най-доброто му представяне в квалификационна битка от началото на втория му сезон във Ферари.

„Може би това е най-добрата ми квалификация от извество време – заяви Хамилтън. – Страхотна работа с инженерите, промени по настройките, колата ми беше фантастична от тренировката, като направихме някои промени преди квалификацията.

„В първите две части нещата вървяха добре за нас, но не знам защо другите успяват да добавят още малко скорост в сравнение с нас в третата част на квалификацията.

„Но аз съм щастлив, че съм част от битката в челото, определено се занимавах в тази квалификация. Както казах, не съм използвал симулатора на Ферари, това също се оказа правилно.

„В последните две седмици работихме много усилено, за да анализираме представянето ни, намерихме много интересни решения, а аз имах възможност да се потопя изцяло в подготовката за състезанието.“

Снимки: Gettyimages