Легендата Прост е с черепна травма след обир във вилата му

Ален Прост е бил ранен в главата при обир във вилата си в Нион, на брега на Женевското езеро. Банда крадци е нахлула миналия вторник в дома на бившия френски пилот, който е четирикратен световен шампион във Формула 1.

Нападателите са проникнали в жилището в 8:30 сутринта, нападнали са Прост, на когото е била диагностицирана черепно-мозъчна травма. Те са принудили един от синовете му да отвори сейфа. Размерът на плячката не е съобщен, но се предполага, че е значителен. Прост е лице на марката за луксозни часовници Richard Mille, уточнява "Гадзета дело спорт".

Ален Прост: Сега предстои да видим какво ще се случи в Макларън

Според швейцарската преса няма официални изявления от семейството на Прост, но обирът е оставил сериозна следа - поискана е намесата на екип за психологическа подкрепа. Поставените полицейски блокади и проверките по пътища и магистрали не са дали резултат.

Според разследващите бандата обирджии вероятно е избягала във Франция. Професора е решил да напусне къщата си в Нион и да се върне в Дубай, където живее през по-голямата част от годината. Прокуратурата на кантон Во е започнала наказателно разследване.