Антонели: Подобренията дават предимство на Мерцедес

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели остана втори в квалификацията за спринта в Монреал, а след сесията побърза да похвали промените по колата на Мерцедес.

„Предпоследната ми обиколка беше твърде зле, честно казано – призна Антонели. – Изобщо не карах чисто. Направих грешка и това ме разсея.

„След това реших да атакувам с меките гуми, но без да ги подготвя. И те останаха по-студени от необходимото. Но все пак, второ място, като определено имам сериозен потенциал.

„Тук използваме новите неща по колата, но трябва да разбираме малко по-добре как действа всичко, тъй като се наложи да направим промяна на баланса на задвижването. Но явно подобренията отново ни дават предимството.“

Снимки: Gettyimages