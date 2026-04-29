  29 апр 2026 | 05:57
Валдано: Моуриньо е затворена страница, не вярвам да се върне

Легендарната фигура на Реал Мадрид и световен шампион с Аржентина, Хорхе Валдано, изрази мнението си относно бъдещето на треньорския щаб на "белия балет", който едва ли ще остане под ръководството на Алваро Арбелоа през следващия сезон.

Името на Жозе Моуриньо, както можеше да се очаква, беше повдигнато, а бившият футболист беше категоричен, когато коментира случая с настоящия треньор на Бенфика. „Моуриньо е затворена страница в клуба, не вярвам да се върне“, заяви Валдано пред Movistar+.

Бившият играч отхвърли също имената на Юрген Клоп и Скалони от надпреварата, обяснявайки причините. „Клоп се нуждае от една година, за да изгради отбор. Нуждае се от една година, за да постигне физическата интензивност, така че играта му да е на ниво. И ми се струва трудно да си помислим, че в клуб като Реал ще има една година за това, защото резултатите са необходими веднага“, каза той за германеца.

Моуриньо е фаворитът на Флорентино Перес за нов треньор на Реал Мадрид
„Скалони е световен шампион и никой не се съмнява в качествата му, но няма опит в клубни отбори. Рисковано е да се мисли, че Реал ще бъде първият му клубен опит. Не знам дали би било правилно“, продължи той.

В обратна посока, имената на Маурисио Почетино, настоящ селекционер на САЩ, и Дидие Дешан, който ще напусне кормилото на Франция след Световното първенство през 2026 г., вече са по вкуса на Хорхе Валдано.

„Почетино е треньор, който беше близо до Реал два пъти... Когато това се случи, е очевидно, че имаш профил, който привлича клуба. За Дешан говорим за някой, който е бил световен шампион и може да се впише в клуба. Трябва да си спомним, че тук имаме Чуамени, Камавинга и Мбапе. Той е треньор, който ги познава и е успял да ги управлява добре“, завърши той.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Маркиньос: Всеки футболен фен обича подобни мачове

Маркиньос: Всеки футболен фен обича подобни мачове

  • 29 апр 2026 | 02:27
  • 425
  • 0
Компани: В реванша всичко може да се случи

Компани: В реванша всичко може да се случи

  • 29 апр 2026 | 01:58
  • 1929
  • 1
Луис Енрике: Това е най-добрият мач, който някога съм ръководил

Луис Енрике: Това е най-добрият мач, който някога съм ръководил

  • 29 апр 2026 | 01:34
  • 3159
  • 7
Кейн: Нашата публика ще ни помогне в реванша

Кейн: Нашата публика ще ни помогне в реванша

  • 29 апр 2026 | 00:59
  • 734
  • 0
Дембеле: Доволни сме от резултата

Дембеле: Доволни сме от резултата

  • 29 апр 2026 | 00:33
  • 822
  • 0
ПСЖ и Байерн сътвориха шоу за историята и счупиха куп рекорди

ПСЖ и Байерн сътвориха шоу за историята и счупиха куп рекорди

  • 29 апр 2026 | 00:02
  • 5076
  • 7
Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

  • 28 апр 2026 | 23:59
  • 49088
  • 389
Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

  • 28 апр 2026 | 16:28
  • 41853
  • 152
Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

  • 28 апр 2026 | 14:07
  • 28285
  • 84
Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

  • 28 апр 2026 | 23:03
  • 8879
  • 9
Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

  • 28 апр 2026 | 14:29
  • 24022
  • 185
Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

  • 28 апр 2026 | 12:12
  • 47081
  • 93