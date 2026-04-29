Теодор Иванов: Показахме голям характер

Бранителят на ЦСКА Теодор Иванов бе много доволен от класирането на тима за финала за Купата на България. Защитникът е на мнение, че днес тимът е показал голям характер и това е било ключово за успеха.

“Днес показахме голям характер и мисля, че това беше основното. Мисля, че Господ днес беше с нас. Това, което различава посредствените от големите играчи - те са готови да дадат всичко от себе си за победата. Аз искам винаги да печелим и това е целта на отбора. Благодаря на привържениците и дай Боже да ги зарадваме отново на финала. Всички сме заедно като един юмрук и това ни помага. Който иска повече, той ще вземе Купата”, каза Иванов.