Атанас Апостолов: Знаем какво ни очаква в Несебър, спокойни сме

В събота, Розова долина (Казанлък) ще гостува на едноименния тим на Несебър. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Няма съмнения, че ще е труден мач за нас. Доста отбори обаче играха добре в Несебър. Това показва, че домакините си имат своите проблеми. Ще се опитаме да се възползваме. Отиваме освободени, все пак срещу нас е лидера, а ние сме 11-и в класирането. Тежко ни е след двете поредни загуби. Ще се опитаме да се представим достойно в Несебър. Важното е да коригираме играта си, защото в предишните двубои, ние играем, а противника ни вкарваше голове“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.