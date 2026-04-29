ФК Ямбол се справи с „розите“

В Ямбол, едноименния тим се наложи с 3:1 над Розова долина (Казанлък). Срещата е от 32-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите взеха инициативата от началото. Повече владееха топката. Домакините обаче бяха безпощадни в завършващата фаза на атаката. Иван Тошев им даде преднина с гол от дузпа в 20-ата минута. Той удвои след десетина минути. Никола Арнаудов веднага върна интригата – 2:1. Станислав Вълчев обаче реализира в 40-ата минута за окончателното 3:1. След почивката не се случи нищо по-интересно.

