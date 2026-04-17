„Розите“ убодоха Гигант

Розова долина (Казанлък) измъкна 1:0 над Гигант в Съединение. Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Никола Арнаудов осигури трите точки. Стори го в 10-ата минута, когато получи топката по диагонала сам срещу вратаря и го прехвърли. През първата част имаше равновесие и малко положения за гол. След почивката домакините натиснаха здраво. Иван Дишков и Здравко Жилов уцелиха по веднъж гредите на казанлъшкия страж. Отправиха и други удари, но неточни. Венцислав Иванов пък пропусна на два пъти да реализира второ попадение за „розите“.