  „Розите" убодоха Гигант

„Розите" убодоха Гигант

  • 17 апр 2026 | 21:41
„Розите“ убодоха Гигант

Розова долина (Казанлък) измъкна 1:0 над Гигант в Съединение. Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Никола Арнаудов осигури трите точки. Стори го в 10-ата минута, когато получи топката по диагонала сам срещу вратаря и го прехвърли. През първата част имаше равновесие и малко положения за гол. След почивката домакините натиснаха здраво. Иван Дишков и Здравко Жилов уцелиха по веднъж гредите на казанлъшкия страж. Отправиха и други удари, но неточни. Венцислав Иванов пък пропусна на два пъти да реализира второ попадение за „розите“.

Още от БГ Футбол

СФК Раковски спечели, но даде жертва, от Асеновец с извинения и пожелания за скорошно оздравяване на пострадалият

СФК Раковски спечели, но даде жертва, от Асеновец с извинения и пожелания за скорошно оздравяване на пострадалият

  • 17 апр 2026 | 21:32
  • 380
  • 0
Арда ще отвори допълнителен сектор за феновете на Локо (Пд)

Арда ще отвори допълнителен сектор за феновете на Локо (Пд)

  • 17 апр 2026 | 21:31
  • 441
  • 0
Лидерът Дунав се спъна и срещу Марек

Лидерът Дунав се спъна и срещу Марек

  • 17 апр 2026 | 21:31
  • 935
  • 7
Дъжд от голове във Втора лига

Дъжд от голове във Втора лига

  • 17 апр 2026 | 21:21
  • 42108
  • 50
Созопол вкара четири пъти на Загорец

Созопол вкара четири пъти на Загорец

  • 17 апр 2026 | 20:45
  • 491
  • 0
Родопа обърна Спартак (Пловдив)

Родопа обърна Спартак (Пловдив)

  • 17 апр 2026 | 20:38
  • 499
  • 0
Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

  • 17 апр 2026 | 17:55
  • 63186
  • 206
Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

  • 17 апр 2026 | 17:58
  • 21044
  • 0
Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

  • 17 апр 2026 | 18:01
  • 69703
  • 33
Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

  • 17 апр 2026 | 17:45
  • 31201
  • 38
Интер 0:0 Каляри

Интер 0:0 Каляри

  • 17 апр 2026 | 21:47
  • 1228
  • 2
Дъжд от голове във Втора лига

Дъжд от голове във Втора лига

  • 17 апр 2026 | 21:21
  • 42108
  • 50