Атлетик се справи с „розите“ в Казанлък

На обновения стадион „Севтополис“ в Казанлък местният Розова долина загуби от Атлетик (Куклен) с 2:4. Срещата е от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите можеха още да вкарат, надигравайки посредствената защита на съперника си. Началото беше обещаващо за „розите“. Никола Арнаудов им даде преднина само 180 секунди от първия съдийски сигнал. Реджеб Халил изравни в 10-ата минута. В 23-ата пък Хенинг Паул Якоби направи обрат – 1:2. Домакините запознаха след почивката, като в началото на двубоя – с попадение. Вкара го Николай Георгиев от фаул. Футболистите от Куклен обаче провеждаха опасни контраатаки. Хенинг Паул Якоби завърши една от тях с гол в 67-ата минута. Десетина по-късно, същото стори и Никола Гигов за окончателното 2:4.