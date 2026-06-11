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България ще търси реванш срещу Иран във VNL

  • 11 юни 2026 | 07:27
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Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за втория си двубой от Лигата на нациите през 2026 година.

Световните вицешампиони от 2025 година вчера срещнаха Белгия в първия си двубой в зала “Нилсон Нелсон” в столицата Бразилия.

Фалстарт на България срещу Белгия в Лигата на нациите
Фалстарт на България срещу Белгия в Лигата на нациите

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини имат да си “връщат” за тежката загуба от Иран с 0:3 от последния турнир на VNL в Полша през 2025 година.

България излиза срещу Иран от 22:30 часа, а двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One и MAX Sport 2.

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