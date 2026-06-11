България ще търси реванш срещу Иран във VNL

Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за втория си двубой от Лигата на нациите през 2026 година.

Световните вицешампиони от 2025 година вчера срещнаха Белгия в първия си двубой в зала “Нилсон Нелсон” в столицата Бразилия.

Фалстарт на България срещу Белгия в Лигата на нациите

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини имат да си “връщат” за тежката загуба от Иран с 0:3 от последния турнир на VNL в Полша през 2025 година.

България излиза срещу Иран от 22:30 часа, а двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One и MAX Sport 2.

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