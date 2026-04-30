Венцеслав Иванов: Да вкарваме голове

В неделя, Ком (Берковица) приема едноименния тим на Троян. Срещата е от 19-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Изпуснахме две точки в последния си мач. Редно е да ги наваксаме в предстоящият. Въобще не трябва и дори да си помислим да подценим тима на Троян. Всички отбори са почти равностойни. Освен това, състава на Троян се представя по-добре през пролетта. Важното е обаче ние какво ще направим. Трябва да си вкарваме положенията. В два мача реализирахме седем гола. В последния обаче не успяхме дори веднъж, но има и такива двубои. Срещу Павликени бяхме без петима. Очаквам сега да са на линия и да се справим“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.