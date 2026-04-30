Николай Кънчев за мача в Търговище

Бенковски (Исперих) ще играе в неделя със СФК Светкавица 2014 в Търговище. Срещата от 29-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Съперникът е агресивен, особено на своя стадион. Нов отбор са, искат да се доказват пред феновете си. Това ще ни затрудни. Нямаме притеснения. В последният ни двубой играхме с петима юноши в състава. Ще продължим да даваме път на младите. Важно е ние как ще се представим. Необходимо е да изиграем отговорно 90-те минути. Сторим ли го, шансовете ни за успех са значителни“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.