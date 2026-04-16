Дубълът на Черно море бие в Исперих

Вторият отбор на Черно море (Варна) се наложи с 2:0 над Бенковски в Исперих. Срещата е от 26-ия кръг на Североизточната Трета лига. Съперниците изиграха хубав мач. През първата му половина имаше повече критични моменти пред вратите. Андрей Христов вкара за „моряците“ в 20-ата минута. При друга ситуация, съотборника му Николай Костадинов уцели гредата. Домакините пропиляха едно положение. В 40-ата минута пък получиха право да изпълнят дузпа. Марин Петков стреля, но варненския страж Георги Монев спаси. Малко бяха головите положения след почивката. Едно оползотвори в 72-ата минута влезлия като резерва Емануил Няголов за окончателното 0:2.

