Осем гола във Варна! Десет от Бенковски надвиха дубъла на Спартак

Бенковски (Исперих) се наложи с 5:3 над Спартак II във Варна. Срещата е от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой, две трети от който гостите изиграха с намален състав, заради червен картон на Янчо Андреев, вдигнат му през първото полувреме за нарушение. Той откри резултата. Димитър Ковачев го удвои. Александър Александров върна интригата – 1:2. Радослав Златев реализира третото попадение за гостите и при този резултат, съперниците се оттеглиха на почивка. След нея домакините заличиха пасива с попадения отново на Александров и Борис Колчев. После тръгнаха за обрат, но бяха наказани. Влезлият като резерва Джунейт Джемалов вкара за 3:4. Павел Георгиев реализира петия гол във варненската врата.