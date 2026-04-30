Иван Станчев: Да видим приятен футбол и победа за нас

В събота, Волов-Шумен 2007 приема Олимпик (Варна). Срещата е от 29-ия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините ще я изиграят мача с черни ленти, в знак на траур, заради кончината на Васко Боев, бивш футболист и треньор в Спартак Варна. Футболистите от шуменския тим ще почетат паметта на Боев с едноминутно мълчание, преди първия съдийски сигнал на мача.

„Очаквам да видим приятен футбол в предстоящия двубой. Съперникът разчита на млади футболисти. Учат ги да играят футбол. В хода на сезона показаха добри игри и резултати. Ще направим възможното да спечелим точките. Напълно е по силите ни“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.