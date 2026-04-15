Волов Шумен 2007 скъса мрежата на Устрем

В Добрич, Волов Шумен 2007 спечели гостуването си на Устрем (Дончево) с 6:0. Срещата е от 26-ия кръг на Североизточната Трета лига. Още можеха да вкарат футболистите от шуменския тим. С хеттрик за разгрома допринесе Жечко Йорданов. Той откри резултата в 25-ата минута. В 32-ата, Алекс Наков го удвои. Йорданов направи съотношението категорично в 73-ата минута. В 79-ата и Наков се разписа за втори път. Димитър Игнатовски беше точен в 84-ата минута. В 88-ата, Йорданов разтресе мрежата на противника за трети път. Румен Николов пък уцели гредата на домакините.