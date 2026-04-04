Волов Шумен 2007 срази Аксаково

Волов Шумен 2007 надигра у дома едноименния тим на Аксаково с 4:1. Срещата е от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за домакините, с оглед събитията на терена. Адмирации и за представянето на съперника им, който не беше в оптимален състав, заради кадрови проблеми. Румен Николов даде тон за успеха с попадението си в 8-ата минута. В 24-ата обаче Калоян Цветков изравни с хубав удар от далеч. Малко преди почивката, Симеон Савов даде нов аванс на шуменския състав. Златин Боянов се разписа, десетина минути след началото на втората част. В 80-ата минута точен беше и Димитър Игнатовски – 4:1. Имаше още голови положения.