Волов Шумен 2007 с победен обрат над Лудогорец III

Волов Шумен 2007 надви у дома Лудогорец III (Разград) с 3:2. Срещата е от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана оспорван двубой. Кристиян Николов даде преднина на гостите с гол в 12-ата минута. Това беше единственото попадение до почивката. Малко след нея, Николов се разписа за втори път. Жечко Йорданов върна интригата, като вкара в средата на втората част. В 73-ата минута Златин Боянов влезе от резервната скамейка и след 5 минути изравни резултата. Димитър Игнатовски вкара от фаул за окончателното 3:2 в 88-ата минута.