Рали сезонът у нас стартира в Дряново

Рали сезонът у нас ще стартира в края на май с рали „Дряново“, съобщи тази седмица рали комисията към АФБ и публикува промените в календара.

Миналата година се проведе само едно рали у нас – точно „Дряново“, с което сега ще стартира кампанията.

След разместванията рали „Пампорово“ отива втори кръг, като датите му са 4-5 юли.

И най-голямото състезание – рали „България“, което е заявено като кръг от Европейския рали трофей ще е от 4 до 6 септември.

Все още няма яснота къде ще е центърът на рали „България“ и съответно къде ще са отсечките му. По-рано тази година председателят на АФБ Калоян Станчев заяви, че има вариант център на ралито да е отново Самоков, а на новата писта „А1 Мотор парк“ да има скоростна отсечка.

