Трансферно разочарование на Левски подписа договор с бразилска агенция

Рилдо подписа договор с бразилска мениджърска агенция. Халфът, който тотално разочарова в Левски след пристигането си през миналото лято, сключи контракт с Famasports, пише “Тема спорт”. Компанията е изцяло насочена към млади негови сънародници и в портфолиото й личат имената на играчи от Фламенго и Флуминензе.

Левски с по-голямо наказание от ЦСКА след дербито

26-годишният южноамериканец е под наем на „Герена“ от португалския Санта Клара. Преотстъпването му е до края на сезона и със сигурност “сините” няма да се възползват от опцията за закупуване.

Рилдо не може да се похвали с доверието на Хулио Веласкес, въпреки че през сезона записа 29 двубоя във всички турнири, в които вкара един гол и направи две асистенции. Значителната бройка мачове той натрупа през есента, докато появите му в пролетните двубои са все по-епизодични. Явно новите му агенти ще бъдат нагърбени със задачата да му търсят друг отбор, където да продължи кариерата си.