Ясен Петров: Ние трябва да запазим това, което показахме през тези 60 минути

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров говори след поражението на тима с 0:1 от Монтана в двубой от 31-ия кръг на efbet Лига.

"Пропиляхме началните 30 минути от двубоя. След това доминирахме. Няма как да не съм доволен от това, което видях в тези 60 минути. Имахме ситуации, имахме и шанс да получим дузпа в последната минута, но не вкарахме гол. Имаме шанс да останем в групата.

Ние трябва да запазим това, което показахме през тези 60 минути. Ще се опитаме и съм сигурен, че ще надградим", заяви Петров.