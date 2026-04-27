  Монтана вади един от последните снаряди срещу Добруджа

Монтана вади един от последните снаряди срещу Добруджа

Монтана посреща Добруджа в среща от XXI кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Огоста" започва с първия съдийски сигнал на Драгомир Драганов в 17:30 часа.

На домакините не останаха много възможности за грешка, ако искат да се закрепят в елита и да избегнат изпадането. Към момента отборът на Атанас Атанасов е закотвен на последното място в класирането, на цели девет точки от баражното място, на което се намира Берое. Заралии удариха Спартак (Варна), като битката между всички споменати дотук отбори, плюс Септември (София), се очертава да е сериозна.

Орела не взе халф, бил на погребението на баба си
Бразилският нападател на Монтана Витиньо попадна в групата на Орела за мача с добруджанците, а извън сметките на варненския специалист остана халфът Важебах Сакор, който беше за няколко дни в Норвегия по неприятен семеен повод.

Добруджа започна доста добре след зимната пауза, като Ясен Петров определено вдигна "зелено-жълтите", но в последно време тимът отново натрупа загуби. Единственият светъл лъч от средата на март досега беше ремито срещу Левски на "Дружба", изковано с много труд и себераздаване до последния миг. В останалите мачове - срещу Арда, ЦСКА, Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив), момчетата на Пловдивския Джанини регистрираха поражения без да отбележат гол.

Монтана - Добруджа

Съдия: Драгомир Драганов
Начало: 17:30 часа
Стадион: "Огоста", Монтана

