Орела не взе халф, бил на погребението на баба си

Бразилският нападател на Монтана Витиньо попадна в групата за мача с Добруджа в понеделник. Извън нея остана полузащитникът Важебах Сакор, който за няколко дни бе в Норвегия за погребението на баба си. След днешната тренировка футболистите бяха събрани на лагер в хотел "Житомир". Утре от 10:00 часа старши треньорът Атанас Атанасов е предвидил още една тренировка.

Групата на Монтана за мача с Добруджа:

вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

защитници Костадин Илиев, Димитър Буров, Соломон Джеймс, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред;

полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Томас Азеведо, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Филип Ежике, Иван Коконов, Борис Димитров, Витиньо, Ибрахима Мухаммад, Умаро Балде.

Още от БГ Футбол

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 13536
  • 20
Манол Георгиев: Ще се борим до последно

Манол Георгиев: Ще се борим до последно

  • 26 апр 2026 | 15:21
  • 686
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Да запазим темпото до края на сезона

Петър Кюмюрджиев: Да запазим темпото до края на сезона

  • 26 апр 2026 | 15:13
  • 576
  • 0
Иван Кочев: Срещу силните сме на висота, яд ме е, че загубихме точки срещу останалите

Иван Кочев: Срещу силните сме на висота, яд ме е, че загубихме точки срещу останалите

  • 26 апр 2026 | 15:06
  • 1190
  • 1
Автогол в края донесе точката на десетима от Ботев (Враца) срещу Славия

Автогол в края донесе точката на десетима от Ботев (Враца) срещу Славия

  • 26 апр 2026 | 15:51
  • 10332
  • 37
Питат Найденов дали ще има шпалир, той отвърна: Вчера хубав шпалир ви направиха...

Питат Найденов дали ще има шпалир, той отвърна: Вчера хубав шпалир ви направиха...

  • 26 апр 2026 | 15:02
  • 10562
  • 17
Виж всички

Арда 0:1 Ботев (Пловдив), Неделев вкара с феноменално изпълнение

Арда 0:1 Ботев (Пловдив), Неделев вкара с феноменално изпълнение

  • 26 апр 2026 | 19:45
  • 4897
  • 2
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 14154
  • 46
Разправии и след мача на Славия (видео)

Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 25267
  • 46
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 13536
  • 20
Играч на Левски аут до края на сезона

Играч на Левски аут до края на сезона

  • 26 апр 2026 | 16:11
  • 29088
  • 29
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 25617
  • 39