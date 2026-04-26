Орела не взе халф, бил на погребението на баба си

Бразилският нападател на Монтана Витиньо попадна в групата за мача с Добруджа в понеделник. Извън нея остана полузащитникът Важебах Сакор, който за няколко дни бе в Норвегия за погребението на баба си. След днешната тренировка футболистите бяха събрани на лагер в хотел "Житомир". Утре от 10:00 часа старши треньорът Атанас Атанасов е предвидил още една тренировка.

Групата на Монтана за мача с Добруджа:



вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;



защитници Костадин Илиев, Димитър Буров, Соломон Джеймс, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред;



полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Томас Азеведо, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Филип Ежике, Иван Коконов, Борис Димитров, Витиньо, Ибрахима Мухаммад, Умаро Балде.