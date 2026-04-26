Орела: Всеки мач ни е на всяка цена, няма място за сантименти

Монтана приема Добруджа в първата си от седем преки битки за оцеляване. Двубоят е утре, 27 април, от 17:30 часа на стадион "Огоста". Всички футболисти на "сините" са на линия за предстоящия мач и са мотивирани да надградят представянето си след нулевото равенство срещу Славия в последния кръг от редовния сезон. Остават им само две тренировки преди началото на първия сблъсък от плейофите. Заниманията са днес следобед и утре сутрин.

"Всеки мач ни е на всяка цена, така че вземем ли успеха утре, имаме наистина сериозен шанс. Трябват ни 18 точки по моите сметки, което са шест победи. От мач на мач вдигаме нивото като коефициент на полезно действие. Двубоят със Славия беше изигран по добър начин, липсваше само голът", заяви старши треньорът на монтанчани Атанас Атанасов.

"Разбира се, че няма място за сантименти. Това е професия. Единственото предимство за нас в момента е, че всички са здрави. Дано си остане така и след оставащите тренировки. Добре се готвят играчите. Надявам се, че ще започнем от този мач да си изпълняваме задача, която сме си поставили. Ако знаехме, че всичко е сигурно, футболът нямаше да е интересен. Обнадежден съм. Може да не играем толкова добре, но в никакъв случай не играем лошо. Във всички мачове, откакто съм начело, съм доволен от футболистите като старание и начин на игра, въпреки че по една или друга причина загубихме точките", добави Атанасов.

Отбелязването на гол продължава да е проблем пред тима, който успя да се разпише само в гостуването си на Арда тази пролет, но и от Кърджали не си тръгна с точки.

"Ще падне и гол. Мисля, че вече играчите трябва да са по-отпуснати, по-разкрепостени. Важни са мачовете, но в живота има ли нещо на всяка цена, освен да си жив и здрав? Всичко останало трябва да го приемаме по-философски, независимо дали е приятно или неприятно. Стремя се футболистите да се освободят от това напрежение", завърши старши треньорът на Монтана.