  3. Гатузо готов да работи в Русия

Гатузо готов да работи в Русия

  • 27 апр 2026 | 18:59
Гатузо готов да работи в Русия

Бившият треньор на италианския национален отбор Дженаро Гатузо е готов да поеме ръководството на руски отбор.

„Ще обмисля работа в Русия. Имам нужда от оферта, за да я обмисля. Моята работа е да бъда треньор. Затова, ако има добра оферта, съм готов да се пробвам в един от руските клубове“, цитира Sport24 думите на Гатузо.

Италианският национален отбор не успя да се класира за Световното първенство през 2026 г. , след като загуби от Босна и Херцеговина в плейофите (1:1, дузпи – 1:4). След това Гатузо подаде оставката си.

48-годишният треньор преди това е ръководил Милан, Наполи, Валенсия, Олимпик Марсилия, Палермо, ОФИ Крит, Пиза и Хайдук Сплит.

Челси ще се свърже и с Чаби Алонсо, списъкът е сведен до три имена

Челси ще се свърже и с Чаби Алонсо, списъкът е сведен до три имена

Рашфорд иска само Барселона и е готов да направи всичко, за да остане

Рашфорд иска само Барселона и е готов да направи всичко, за да остане

Хулиан Алварес за сблъсъка с Арсенал: Не мислим кой е фаворит

Хулиан Алварес за сблъсъка с Арсенал: Не мислим кой е фаворит

Ули Хьонес и Румениге отказаха да пътуват за Париж... от суеверие

Ули Хьонес и Румениге отказаха да пътуват за Париж... от суеверие

Хари Кейн: Компани ще ни липсва, но от нас зависи да се представим добре

Хари Кейн: Компани ще ни липсва, но от нас зависи да се представим добре

Хвича: Винаги е удоволствие да те сравняват с Марадона

Хвича: Винаги е удоволствие да те сравняват с Марадона

Венци Стефанов: Продавам Славия!

Венци Стефанов: Продавам Славия!

Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

Локомотив (София) 1:0 Септември, Доминик Янков откри резултата

Локомотив (София) 1:0 Септември, Доминик Янков откри резултата

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън

Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън

