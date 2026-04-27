Гатузо готов да работи в Русия

Бившият треньор на италианския национален отбор Дженаро Гатузо е готов да поеме ръководството на руски отбор.

„Ще обмисля работа в Русия. Имам нужда от оферта, за да я обмисля. Моята работа е да бъда треньор. Затова, ако има добра оферта, съм готов да се пробвам в един от руските клубове“, цитира Sport24 думите на Гатузо.

Италианският национален отбор не успя да се класира за Световното първенство през 2026 г. , след като загуби от Босна и Херцеговина в плейофите (1:1, дузпи – 1:4). След това Гатузо подаде оставката си.

48-годишният треньор преди това е ръководил Милан, Наполи, Валенсия, Олимпик Марсилия, Палермо, ОФИ Крит, Пиза и Хайдук Сплит.