Войнов: Свалям шапка на Наско, той си знае колко кафета е пил на ден и колко цигари е изпушил

Бившият офанзивен играч на Левски Воин Войнов не пропуска мач на тима в София. "Трябваше да ходя на дербито, но в последния момент отстъпих билета си на приятел, защото ме помоли. Аз бях сигурен, че ще бием и затова му го дадох". Ето какво още каза Войнов в интервю за "Тема Спорт":

Г-н Войнов, как Левски спечели дербито?

– Тимът имаше нужда от късмет, за да постигне този обрат. Но играчите го потърсиха. Отърсиха се от първоначалния шок и след 30-ата минута започнаха да притискат противника. Когато търсиш, винаги се получава. Виждаше се, че Левски започна настоятелно да преследва попадение. Да, късметлийско бе изравнителното. Да, имаше шанс и при втория гол. Но след първия бе ясно, че ще спечели. Поне така си мисля. Левски показа по-добра игра и организация. Не желая да коментирам ЦСКА, но се видя, че там са със собствените си проблеми. Такива личаха в разиграванията и контролирането на топката, а и на мача. Несъмнено част от нещата са породени от многото промени по състава, но това са си техни проблеми. Левски се възползва от тях и закономерно победи.

Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън

Левски отново започна дерби без типичен централен нападател. Как намирате подхода на Хулио Веласкес – консервативен или прагматичен?

– Винаги съм казвал, че треньорът най-добре знае състоянието на всеки и разполага с пълното право да избира състава. Отборът побеждава, значи той е прав. Победителите не ги съдят, а Веласкес е напът да стане шампион. Тактиката му не бива да се подценява, още повече, че Левски има изпълнители за нея. Вижда се, че Левски не е зависим от един играч. Ето, голмайсторът Евертон отново вкара, но не само той бележи в тима. Тимът се справя без контузения Сангаре, който е много важен. Доста хора се нагърбват във фаза атака – бекове, дефанзивни халфове. Това е много важно за крайния резултат.

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

Кого бихте отличили?

– Над всички бе публиката, след това идва отборът. Целият състав игра самоотвержено, момчетата си помагаха. Вярваха, че ще направят обрат. Виждаше се как всички силно искат успеха. Не бих отличил някого – Бурас игра силно, Евертон е с гол и асистенция, но в съвременния футбол най-важни са колективните действия. Точно с тях печели Левски. Не е нужно да се правят големи анализи, за да се каже, че футболистите му не са толкова скъпи, колкото тези на Лудогорец или ЦСКА. Но сините играят по-хубав футбол, защото са всеотдайни. Освен това те са вдигани много от публиката.

Макун влезе в историята на Левски в съперничеството с ЦСКА

Веласкес направи точни и навременни смени, съгласен ли сте с такова мнение?

– Да. След първата част се подобри играта в нападение, а в края мачът бе затворен. Аз имам големи симпатии към Мазир Сула, който вкара третия гол. Неговото включване бе добро, не само заради това, че отбеляза. Той може да отнема, да подава, организира играта. Бе ползван и на два поста – като плеймейкър и крило. Имаше късмет и да вкара много важен гол, който най-накрая успокои тима.

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Какво очаквате от новия собственик Атанас Бостанджиев?

– Това е голямата новина. Когато в ЦСКА се правят положителни неща – стадион, бази, това трябва да се случи и в Левски. Ето, ще стане. Много е важно Левски да има нов стадион. Най-хубавото е, че новият собственик най-напред за това заговори, а не за титли, скъпи футболисти и бюджети. Свалям шапка, ако направи ново съоръжение. Свалям такава и на Наско Сираков, на когото трябва да се отдаде заслуженото. Той знае по колко кафета е пил на ден и колко цигари е изпушил. Поклон за направеното, а и за това, което ще продължи да прави за Левски.