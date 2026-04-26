Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Президентът на Левски Наско Сираков гостува в родния си град Стара Загора навръх 64-тия си рожден ден. Той бе специален гост на тържествата по случай 110 години Берое и 40 години от спечелената титла.

“Стара Загора е един от малкото градове в България, в който се вижда работата на ръководството в лицето на кмета“, коментира Сираков.

Още в началото на срещата Наско Сираков поднесе на кмета Тодоров плакет от името на ПФК Левски като знак на уважение и признателност. От своя страна градоначалникът също връчи на Сираков плакет за приноса му към българския футбол, за незабравимите успехи на терена и за авторитета, който е изградил през годините в България на международната сцена.

В Стара Загора легендата на Левски и българския футбол направи любопитен коментар на новото правило на БФС, което задължава всички клубове от елита да започват с минимум един българин до 23 години, който да е на терена минимум 45 минути.

“Ако имам 20 деца да играят в първия отбор, ще играят всичките. Ако нямам, търся от чужбина. Не ми харесва това, което става в Берое. Силно се съмнявам, че Берое ако играе само с българи, ще се задържи една година в „А“ Група“, започна Сираков, след което продължи:

“Търся българи и винаги съм търсил, но не мога да намеря такива, които да играят на това ниво в Левски, а искам да го направа още по-добър. Българите с това правило, което въведоха от БФС, само ще им оскъпят цената, а качество няма да има.

Докато в България не се направи 10-годишна програма за развитието на детско-юношеския футбол, и то да я направят хора от чужбина с развити школи, няма да заработи. Лудогорец от 10 години има може би най-добрата школа. Колко футболисти са излезли от тази школа? Нула. Харчат се милиони, евала им правя на ръководството, но не са изкарали нито един играч, защото гонят високи цели“, аргументира се Наско Сираков.

“Тук-таме се появява някой талант и му се радваме сякаш се е родил Господ. Франция, след като ги бихме 1993 година, направиха 10-годишна програма. След три години станаха европейски шампиони, след пет – световни. Същата работа и с Германия“, завърши президентът на Левски.