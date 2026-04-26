Левски пуска утре билетите за мача, след който може да стане шампион

От Левски обявиха, че билетите за мача срещу ЦСКА 1948 от втория кръг на плейофите в efbet Лига ще бъдат пуснати в продажба в 10:00 часа в понеделник (27 април). Двубоят е на 2 май (събота) от 19:00 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион "Георги Аспарухов", както и онлайн. В събота билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 13:00 часа на тези на улица "Тодорини кукли" и на арката пред Сектор А. В деня на срещата билети няма да се продават в официалния магазин на клуба.

Цени на билетите:

Сектор А, VIP: 51.13 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Ложи 2 и 3: 23.52 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блок 1914: 20.45 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 1 и 2: 16.87 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 3 и 4: 13.80 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 11.76 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 7.16 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 10.23 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 7.16 €

*Към цената на билета е добавена административна такса от 1.02 €.

Децата до 7 години, включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион "Георги Аспарухов".