  3. Левски пуска утре билетите за мача, след който може да стане шампион

Левски пуска утре билетите за мача, след който може да стане шампион

  • 26 апр 2026 | 19:19
От Левски обявиха, че билетите за мача срещу ЦСКА 1948 от втория кръг на плейофите в efbet Лига ще бъдат пуснати в продажба в 10:00 часа в понеделник (27 април). Двубоят е на 2 май (събота) от 19:00 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион "Георги Аспарухов", както и онлайн. В събота билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 13:00 часа на тези на улица "Тодорини кукли" и на арката пред Сектор А. В деня на срещата билети няма да се продават в официалния магазин на клуба.

Левски честити рождения ден на Наско Сираков с емоционално видео

Цени на билетите:

Сектор А, VIP: 51.13 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Ложи 2 и 3: 23.52 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блок 1914: 20.45 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 1 и 2: 16.87 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 3 и 4: 13.80 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 11.76 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 7.16 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 10.23 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 7.16 €

*Към цената на билета е добавена административна такса от 1.02 €.

Децата до 7 години, включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион "Георги Аспарухов".

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Манол Георгиев: Ще се борим до последно

Петър Кюмюрджиев: Да запазим темпото до края на сезона

Иван Кочев: Срещу силните сме на висота, яд ме е, че загубихме точки срещу останалите

Автогол в края донесе точката на десетима от Ботев (Враца) срещу Славия

Питат Найденов дали ще има шпалир, той отвърна: Вчера хубав шпалир ви направиха...

Арда 0:1 Ботев (Пловдив), Неделев вкара с феноменално изпълнение

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Разправии и след мача на Славия (видео)

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Играч на Левски аут до края на сезона

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

