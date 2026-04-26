  3. 11-те на Славия и Ботев (Враца)

11-те на Славия и Ботев (Враца)

  • 26 апр 2026 | 12:48
11-те на Славия и Ботев (Враца)

Станаха ясни стартовите състави на Славия и Ботев (Враца), които се изправят един срещу друг в двубой от 31-ия кръг на efbet Лига. Срещата стартира в 14:00 часа.

СЛАВИЯ - БОТЕВ (ВРАЦА)

Стартови състави:

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 15. Дейвид Малембана, 24. Лазар Марин, 77. Емил Стоев, 73. Иван Минчев, 13. Илиян Стефанов, 11. Мохамед Досо, 17. Васил Казълджиев, 10. Янис Гермуш;

Ботев: 94. Марин Орлинов, 6. Тамиму Уору, 9. Даниел Генов, 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос, 19. Йоан Борносузов, 21. Радослав Цонев, 24. Мартин Смоленски, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 88. Лазар Боянов.

