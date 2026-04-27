  Димарко пренаписа историята на Серия "А" със своите асистенции

Димарко пренаписа историята на Серия "А" със своите асистенции

Левият халф-бек на Интер Федерико Димарко стана едноличен рекордьор по брой асистенции в рамките на един сезон в Серия "А" след двете си голови подавания при ремито 2:2 в гостуването на Торино.

Торино отложи празненствата на Интер и след впечатляващо завръщане от 0:2

Любопитното е, че според някои източници като „Опта“ шампионатните асистенции на италианския национал са 17, тъй като при негов корнер при есенната победа с 3:0 над Болоня топката претърпя голям рикошет. Според официалната статистика на Серия "А" обаче това също се брои за негов голов пас, заради което оттам му присъждат общо 18 асистенции. Така или иначе, Димарко подобри досегашното върхово постижение от 16 голови подавания на Алехандро Гомес с екипа на Аталанта през сезон 2019/20.

Още от Футбол свят

Халф на Атлетико ще пропусне и двата сблъсъка с Арсенал

Халф на Атлетико ще пропусне и двата сблъсъка с Арсенал

  • 26 апр 2026 | 20:00
  • 1651
  • 0
Фантастичен гол помогна на Елче за важна победа

Фантастичен гол помогна на Елче за важна победа

  • 26 апр 2026 | 19:34
  • 922
  • 0
Марота: Знаем, че сме действали с максимална почтеност

Марота: Знаем, че сме действали с максимална почтеност

  • 26 апр 2026 | 19:12
  • 1863
  • 1
Челси се справи с Лийдс и стигна до финала на ФА Къп

Челси се справи с Лийдс и стигна до финала на ФА Къп

  • 26 апр 2026 | 19:01
  • 15681
  • 10
Торино отложи празненствата на Интер и след впечатляващо завръщане от 0:2

Торино отложи празненствата на Интер и след впечатляващо завръщане от 0:2

  • 26 апр 2026 | 20:55
  • 11756
  • 8
Щутгарт загуби ценни точки у дома в борбата за топ 4

Щутгарт загуби ценни точки у дома в борбата за топ 4

  • 26 апр 2026 | 18:38
  • 1264
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

  • 26 апр 2026 | 20:53
  • 25700
  • 23
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 33507
  • 121
Разправии и след мача на Славия (видео)

Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 37582
  • 63
Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

  • 26 апр 2026 | 23:43
  • 6261
  • 20
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 20252
  • 23
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 31725
  • 51