Димарко пренаписа историята на Серия "А" със своите асистенции

Левият халф-бек на Интер Федерико Димарко стана едноличен рекордьор по брой асистенции в рамките на един сезон в Серия "А" след двете си голови подавания при ремито 2:2 в гостуването на Торино.

Торино отложи празненствата на Интер и след впечатляващо завръщане от 0:2

Любопитното е, че според някои източници като „Опта“ шампионатните асистенции на италианския национал са 17, тъй като при негов корнер при есенната победа с 3:0 над Болоня топката претърпя голям рикошет. Според официалната статистика на Серия "А" обаче това също се брои за негов голов пас, заради което оттам му присъждат общо 18 асистенции. Така или иначе, Димарко подобри досегашното върхово постижение от 16 голови подавания на Алехандро Гомес с екипа на Аталанта през сезон 2019/20.

Federico Dimarco makes Serie A history by setting the ALL-TIME assist record in a single season 😳🔵🔝 pic.twitter.com/cJbJF6zFKa — OneFootball (@OneFootball) April 26, 2026

