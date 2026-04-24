  • 24 апр 2026 | 21:32
Интер загуби свой играч за поне две седмици

От Интер съобщиха, че халф-бекът на тима Луиш Енрике е получил разтежение на аддуктор в дясното си бедро, като неговото състояние ще бъде преоценено през следващите дни.

Според “Скай Спорт” на бразилеца ще му отнеме поне две седмици, за да се възстанови от своята травма. Така той със сигурност ще пропусне мачовете от Серия "А" с Торино в неделя и с Парма на 3 май, а също така ще бъде под въпрос за шампионатния двубой срещу Лацио на 9 май.

Това е първата контузия за 24-годишния играч през този сезон, в който има 39 изиграни срещи с един гол и три асистенции.

