  Sportal.bg
  2. Интер
  3. Торино 0:1 Интер, Тюрам откри резултата

  • 26 апр 2026 | 18:59
  • 2542
  • 1
Торино и Интер играят при 0:1 в мач от 34-ия кръг на Серия А. Маркюс Тюрам откри резултата в 23-ата минута.

Домакините поеха инициативата от самото начало и пропуснаха първата си добра ситуация още в шестата минута, когато Мануел Аканджи засече с глава центриране от корнер, но прати кълбото покрай лявата греда. “Биковете” отговориха мигновено и още в ответната атака Никола Влашич намери Саул Коко в добра позиция, но изстрелът на бранителя бе доста неточен. Малко след това Бисек също стигна с глава центриране, този път от десния фланг, но прати кълбото в тялото на бранител във виненочервено, който игра и с ръка, но реферът на двубоя прецени, че няма умисъл в действието му. Анже-Йоан Бони също пробва късмета си в 20-ата минута от средно разстояние, но не затрудни особено вратаря на Торино. Така се стигна до средата на първата част, когато поредната атака на “нерадзурите” премина през няколко футболисти в бяло, за да стигне топката до Димарко, който центрира отлично към Маркю Тюрам, а нападателят реализира с глава за 0:1.

“Нерадзурите” водят с девет точки в класирането, но успехът на Наполи над Кремонезе в петък означава, че миланският гранд не може да спечели титлата още тази седмица. Тимът на Кристиан Киву се нуждае от едва четири точки и успех днес ще означава, че шампионската титла може да стане реалност още след седмица. “Биковете” са в добра форма в последните седмици и имат само едно поражение в последните си пет двубоя, но не успяха да спечелят като гост на Кремонезе в миналия си двубой.

Наставникът на Интер Кристиан Киву залага в атака на Маркюс Тюрам и Анже-Йоан Бони. Капитанът на тима Лаутаро Мартинес, който първоначално не се очакваше да пътува с тима, сяда на скамейката. Очакванията преди срещата бяха да заложи на двойка Тюрам - и Франческо Пио Еспозито, но младокът също е резерва. Ян Зомер също се завръща сред титулярите.

Наставникът на Торино Роберто Ди’Аверса отговаря с почти идентична схема с трима в отбрана. Атаката на “биковете” пък ще бъде водена от Че Адамс и Джовани Симеоне.

