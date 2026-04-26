Марота: Знаем, че сме действали с максимална почтеност

Президентът на Интер Джузепе Марота категорично отхвърли обвиненията, че през миналия сезон са били подбирани рефери за мачове на „нерадзурите“. До тези подозрения се стигна след започнатото разследване срещу шефа на съдийството в италианския футбол Джанлука Роки.

„Научихме за всичко това от пресата. Тези информации ни изненадват, защото нямаме нито предпочитани, нито недолюбвани съдии. Знаем, че сме действали с максимална почтеност и това е най-важното. Ясно е, че именно през миналата година имаше някои неблагоприятни за нас решения, които след това бяха потвърдени от съдийските ръководители. Така че искам да кажа, че мислим за днешния мач и настоящия сезон. Убеден съм, че Интер не е замесен в тези неща и няма да бъде и в бъдеще. Научихме тези новини от медиите. Не искам да навлизам по-дълбоко в темата и искам да успокоя всички фенове“, коментира Марота преди днешния мач с Торино.

Inter President Beppe Marotta insists the club is ‘stunned’ at being dragged into the Gianluca Rocchi investigation, but they are ‘safe in the knowledge we are not involved.’#Inter #SerieA #Calcio #TorinoInter #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/rV0ecpOrTD — Football Italia (@footballitalia) April 26, 2026

Снимки: Gettyimages