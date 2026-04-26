Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  Марота: Знаем, че сме действали с максимална почтеност

Марота: Знаем, че сме действали с максимална почтеност

  • 26 апр 2026 | 19:12
Президентът на Интер Джузепе Марота категорично отхвърли обвиненията, че през миналия сезон са били подбирани рефери за мачове на „нерадзурите“. До тези подозрения се стигна след започнатото разследване срещу шефа на съдийството в италианския футбол Джанлука Роки.

Разследваният шеф на съдиите в Италия се оттегли от поста си
Разследваният шеф на съдиите в Италия се оттегли от поста си

„Научихме за всичко това от пресата. Тези информации ни изненадват, защото нямаме нито предпочитани, нито недолюбвани съдии. Знаем, че сме действали с максимална почтеност и това е най-важното. Ясно е, че именно през миналата година имаше някои неблагоприятни за нас решения, които след това бяха потвърдени от съдийските ръководители. Така че искам да кажа, че мислим за днешния мач и настоящия сезон. Убеден съм, че Интер не е замесен в тези неща и няма да бъде и в бъдеще. Научихме тези новини от медиите. Не искам да навлизам по-дълбоко в темата и искам да успокоя всички фенове“, коментира Марота преди днешния мач с Торино.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Атлетико Мадрид иска да привлече играч от изпадналия вече Уулвс

Атлетико Мадрид иска да привлече играч от изпадналия вече Уулвс

  • 26 апр 2026 | 15:07
  • 1165
  • 0
Мбапе ще премине прегледи утре, за да се разбере колко сериозно е състоянието му

Мбапе ще премине прегледи утре, за да се разбере колко сериозно е състоянието му

  • 26 апр 2026 | 14:49
  • 1781
  • 3
Шевченко за Чернобил: Донесох радиоактивна топка у дома, много от детските ми приятели вече не са тук

Шевченко за Чернобил: Донесох радиоактивна топка у дома, много от детските ми приятели вече не са тук

  • 26 апр 2026 | 14:44
  • 17608
  • 12
Милан срещу Ювентус в дерби не само за честта, но и за челните позиции

Милан срещу Ювентус в дерби не само за честта, но и за челните позиции

  • 26 апр 2026 | 08:36
  • 4432
  • 8
Интер с поредна крачка към титлата или ще забави темпото?

Интер с поредна крачка към титлата или ще забави темпото?

  • 26 апр 2026 | 08:21
  • 3440
  • 3
Лийдс без Груев срещу Челси в спор за голям финал

Лийдс без Груев срещу Челси в спор за голям финал

  • 26 апр 2026 | 07:54
  • 3748
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:1 Ботев (Пловдив), Неделев вкара с феноменално изпълнение

Арда 0:1 Ботев (Пловдив), Неделев вкара с феноменално изпълнение

  • 26 апр 2026 | 19:45
  • 4880
  • 2
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 14138
  • 46
Разправии и след мача на Славия (видео)

Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 25259
  • 46
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 13532
  • 20
Играч на Левски аут до края на сезона

Играч на Левски аут до края на сезона

  • 26 апр 2026 | 16:11
  • 29076
  • 29
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 25616
  • 39