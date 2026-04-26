  Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Второ място за Николай Златков на планинско „Рехберг“

Второ място за Николай Златков на планинско „Рехберг"

  • 26 апр 2026 | 21:37
Второ място за Николай Златков на планинско „Рехберг“

Българският пилот Николай Златков (Ауди Куатро Пайкс Пийк) завърши на второ място в своята Група 1, Категория 1 на планинското състезание „Рехберг“ – най-голямата такава надпревара в Европа и първи кръг от планинския шампионат на Стария континент.

Златков завърши и девети в генералното класиране, като пред него е само победителят в неговата група и първите седем пилоти в подреждането на едноместните прототипи. Златков постигна 8-о и 9-о място в генералното подреждане в двата манша.

Николай Златков влезе в топ 10 на Европейския планински шампионат

Победата спечели италианецът Кристиан Мерли с прототит Нова Прото NP01, който днес беше най-бърз и в двата състезателни манша.

Другият български пилот, който участва в Рехберг – Павел Шенков (БМВ Е36) завърши 4-и в неговата Група 5, 41-и в Категория 1 и на 55-о място в генералното подреждане.

Александър Томов с първи точки в Европейския рали шампионат за 2026

Днес общо 67 пилоти завършиха и двата състезателни манша, а петима не бяха класирани.

Мартин Стоянов дебютира с три подиума във Формула Къп
