Второ място за Николай Златков на планинско „Рехберг“

Българският пилот Николай Златков (Ауди Куатро Пайкс Пийк) завърши на второ място в своята Група 1, Категория 1 на планинското състезание „Рехберг“ – най-голямата такава надпревара в Европа и първи кръг от планинския шампионат на Стария континент.

Златков завърши и девети в генералното класиране, като пред него е само победителят в неговата група и първите седем пилоти в подреждането на едноместните прототипи. Златков постигна 8-о и 9-о място в генералното подреждане в двата манша.

Победата спечели италианецът Кристиан Мерли с прототит Нова Прото NP01, който днес беше най-бърз и в двата състезателни манша.

Другият български пилот, който участва в Рехберг – Павел Шенков (БМВ Е36) завърши 4-и в неговата Група 5, 41-и в Категория 1 и на 55-о място в генералното подреждане.

Днес общо 67 пилоти завършиха и двата състезателни манша, а петима не бяха класирани.

