Александър Томов с първи точки в Европейския рали шампионат за сезон 2026

Александър Томов и Еди Сивов (Рено Клио Rally3) завършиха успешно първия кръг от Европейския рали шампионат – „Сиера Морена“ в Испания. Двамата се класираха на 9-о място в своя клас ERC3 и на 37-а позиция в генералното подреждане.

Този резултат носи на Алекс и Еди първите им 9 точки за сезон 2026 в ERC3 в шампионата на Стария континент.

🥇 ERC3 WINNERS 🥇



Lucas Zielinski and Ewen Leenhardt claim the top step of the ERC3 Podium on their ERC debut! 🔥👏#FIAERC | #RallySierraMorena pic.twitter.com/cXl4Oaandk — FIA European Rally Championship (@FIAERC) April 19, 2026

Александър Томов прогресира до топ 8 в рали „Сиера Морена“

Томов се бори до самия края с хърватина Ян Покос (Форд Фиеста Rally3), като на края българите спечелиха деветата позиция с аванс от 2,1 секунди срещу съперниците си.

Победата в ERC3 спечелиха французите Лукас Зиелински/Еюин Леенхардт (Рено Клио Rally3), които завършиха на 27-о място в генералното класиране. Общо 16 екипажа стартираха в ERC3, като до финала стигнаха 14.

Александър Томов: Отсечките в рали „Сиера Морена“ са трудни, но интересни