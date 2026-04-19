  3. Александър Томов с първи точки в Европейския рали шампионат за сезон 2026

Александър Томов с първи точки в Европейския рали шампионат за сезон 2026

  • 19 апр 2026 | 19:47
  • 1173
  • 0
Александър Томов и Еди Сивов (Рено Клио Rally3) завършиха успешно първия кръг от Европейския рали шампионат – „Сиера Морена“ в Испания. Двамата се класираха на 9-о място в своя клас ERC3 и на 37-а позиция в генералното подреждане.

Този резултат носи на Алекс и Еди първите им 9 точки за сезон 2026 в ERC3 в шампионата на Стария континент.

Томов се бори до самия края с хърватина Ян Покос (Форд Фиеста Rally3), като на края българите спечелиха деветата позиция с аванс от 2,1 секунди срещу съперниците си.

Победата в ERC3 спечелиха французите Лукас Зиелински/Еюин Леенхардт (Рено Клио Rally3), които завършиха на 27-о място в генералното класиране. Общо 16 екипажа стартираха в ERC3, като до финала стигнаха 14.

