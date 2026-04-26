  Великият Карлос Насар се прибира днес в България

Великият Карлос Насар се прибира днес в България

  26 апр 2026 | 11:39
Карлос Насар се прибира в България, след като спечели четвърта европейска титла в Батуми (Грузия).

Великият ни щангист, който спечели титлата в категория до 94 кг, се очаква днес, 26 април, на летище "Васил Левски" около 15:00 часа.

Карлос Насар отново е златен!

Карлос Насар и екипът му се очаква да кацнат у нас с полет от Истанбул.

Шампионът ни ще излезе през ВИП терминала на летище "Васил Левски".

Той ще бъде посрещнат от семейството си, както и от служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев. В Батуми, където Насар спечели четвъртата си европейска титла, бе замеснник-министър Даниела Дашева, а на трибуните бяха приятелката му Александра и брат му Иван Александър.

Посрещането на Карлос Насар, който е е трикратен световен шампион и олимпийски шампион от Париж 2024, може да гледате на живо в Sportal.bg. Заедно с шампиона, у нас се прибира и бронзовият медалист в кат. до 110 кг Христо Христов.

България приключи европейското първенство с две титли - на Карлос Насар и на Ангел Русев в кат. до 60 кг. Иван Димов (кат. до 65 кг) спечели сребро, а бронзовите медали са два - на Христо Христов и на Бояна Костадинова (кат. до 48 кг).

