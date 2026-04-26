Елфин Еванс си върна лидерската позиция в Световния рали шампионат (WRC), след като завърши втори в рали „Канарски острови“ и взе максималните 10 бонус точки от неделния ден.
Така със 101 пункта уелсецът изпревари с две точки Такамото Кацута, който завърши четвърти на Канарските острови след двете си поредни победи в Кения и Хърватия. Тройката със 72 пункта оформя Сами Паяри, който завоюва своя трети пореден подиум в WRC, след като завърши трети в петия кръг за сезона, който беше спечелен от Себастиен Ожие, с което деветкратният шампион се изкачи на шестото място в подреждането.
Себастиен Ожие спечели победа №68 в WRC
Класиране при пилотите в WRC след рали „Канарски острови“:
Елфин Еванс – 101 точки
Такамото Кацута – 99
Сами Паяри – 72
Оливър Солберг – 68
Адриен Фурмо – 59
Себастиен Ожие* – 58
Тиери Нювил – 35
Есапека Лапи* – 21
Йоан Росел** – 20
Лео Росел** – 18
Хейдън Падън* – 15
Роберт Вирвес** – 10
Джон Армстронг – 10
Гас Грийнсмит** – 8
Николай Грязин** – 8
Алехандро Качон** – 7
Дани Сордо* – 6
Фабрицио Салдивар** – 6
Роберто Дапра** – 6
Джошуа Макълрийн – 6
Роопе Корхонен** – 5
Андреас Микелсен** – 4
Диего Домингес** – 2
Артур Пеламор** – 2
Матео Фонтана*** – 2
Ерик Камий** – 1
Емил Линдхолм** – 1
Ромет Юргенсон** – 0
Грегоар Мюнстер* – 0
Лоренцо Бертели* – 0
Мартинс Сескс* – 0
*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3
Снимки: Sportal.bg