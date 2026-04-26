Класиране при пилотите в WRC след рали "Канарски острови"

Елфин Еванс си върна лидерската позиция в Световния рали шампионат (WRC), след като завърши втори в рали „Канарски острови“ и взе максималните 10 бонус точки от неделния ден.

Така със 101 пункта уелсецът изпревари с две точки Такамото Кацута, който завърши четвърти на Канарските острови след двете си поредни победи в Кения и Хърватия. Тройката със 72 пункта оформя Сами Паяри, който завоюва своя трети пореден подиум в WRC, след като завърши трети в петия кръг за сезона, който беше спечелен от Себастиен Ожие, с което деветкратният шампион се изкачи на шестото място в подреждането.

Себастиен Ожие спечели победа №68 в WRC

Класиране при пилотите в WRC след рали „Канарски острови“:

Елфин Еванс – 101 точки Такамото Кацута – 99 Сами Паяри – 72 Оливър Солберг – 68 Адриен Фурмо – 59 Себастиен Ожие* – 58 Тиери Нювил – 35 Есапека Лапи* – 21 Йоан Росел** – 20 Лео Росел** – 18 Хейдън Падън* – 15 Роберт Вирвес** – 10 Джон Армстронг – 10 Гас Грийнсмит** – 8 Николай Грязин** – 8 Алехандро Качон** – 7 Дани Сордо* – 6 Фабрицио Салдивар** – 6 Роберто Дапра** – 6 Джошуа Макълрийн – 6 Роопе Корхонен** – 5 Андреас Микелсен** – 4 Диего Домингес** – 2 Артур Пеламор** – 2 Матео Фонтана*** – 2 Ерик Камий** – 1 Емил Линдхолм** – 1 Ромет Юргенсон** – 0 Грегоар Мюнстер* – 0 Лоренцо Бертели* – 0 Мартинс Сескс* – 0

*Пилот с ограничена програма

**Пилот от WRC2

***Пилот от WRC3

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg