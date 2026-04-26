Класиране при пилотите в WRC след рали "Канарски острови"

Елфин Еванс си върна лидерската позиция в Световния рали шампионат (WRC), след като завърши втори в рали „Канарски острови“ и взе максималните 10 бонус точки от неделния ден.

Така със 101 пункта уелсецът изпревари с две точки Такамото Кацута, който завърши четвърти на Канарските острови след двете си поредни победи в Кения и Хърватия. Тройката със 72 пункта оформя Сами Паяри, който завоюва своя трети пореден подиум в WRC, след като завърши трети в петия кръг за сезона, който беше спечелен от Себастиен Ожие, с което деветкратният шампион се изкачи на шестото място в подреждането.

Себастиен Ожие спечели победа №68 в WRC

Класиране при пилотите в WRC след рали „Канарски острови“:

  1. Елфин Еванс – 101 точки

  2. Такамото Кацута – 99

  3. Сами Паяри – 72

  4. Оливър Солберг – 68

  5. Адриен Фурмо – 59

  6. Себастиен Ожие* – 58

  7. Тиери Нювил – 35

  8. Есапека Лапи* – 21

  9. Йоан Росел** – 20

  10. Лео Росел** – 18

  11. Хейдън Падън* – 15

  12. Роберт Вирвес** – 10

  13. Джон Армстронг – 10

  14. Гас Грийнсмит** – 8

  15. Николай Грязин** – 8

  16. Алехандро Качон** – 7

  17. Дани Сордо* – 6

  18. Фабрицио Салдивар** – 6

  19. Роберто Дапра** – 6

  20. Джошуа Макълрийн – 6

  21. Роопе Корхонен** – 5

  22. Андреас Микелсен** – 4

  23. Диего Домингес** – 2

  24. Артур Пеламор** – 2

  25. Матео Фонтана*** – 2

  26. Ерик Камий** – 1

  27. Емил Линдхолм** – 1

  28. Ромет Юргенсон** – 0

  29. Грегоар Мюнстер* – 0

  30. Лоренцо Бертели* – 0

  31. Мартинс Сескс* – 0

*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3

Още от Моторни спортове

Алекс Маркес отново покори "Херес" и прекъсна победната серия на Марко Бедзеки

Сена Аджиъс ликува с втората си поредна победа в Moto2 след успех на "Херес"

Оливър Солберг катастрофира и отпадна от рали „Канарски острови“

Хорнър: От Либърти Медия ме поканиха на „Херес“

Йос Верстапен с тежка катастрофа на рали

Максимо Килес изчака своя момент, за да триумфира в Гран При на Испания в Moto3

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Разправии и след мача на Славия (видео)

Локомотив (Пд) 0:1 Черно море, автогол на "смърфовете"

Играч на Левски аут до края на сезона

11-те на Арда и Ботев (Пд)

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

