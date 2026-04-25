»
Николай Златков влезе в топ 10 на Европейския планински шампионат

Българският пилот Николай Златков (Ауди Куатро Пайкс Пийк) завърши 9-и след двете официални тренировки на първия кръг от Европейския планинско шампионат в Рехберг (Австрия).

Планинското състезание в Рехберг е най-голямата надпревара от този тип в Европа, като днес в тренировките участваха 71 пилоти от 75 заявени.

Най-добро време днес постигна италианецът Кристиан Мерли (Нова Прото NP01), който е и най-бърз сред прототипите. Другите двама пилоти в топ 3 също карат прототипи на Нова: Петр Трънка (Чехия) и Кевин Пти (Франция).

Ники Златков записа осмо време в първия тренировъчен манш и седмо във втория – 2.02,711 и 2.02,485 минути. Златков е трети в своята Група 1 и трети в Категория 1, където попадат закритите автомобили с купе за поне две места.

Другият български пилот в състезанието Павел Шенков (БМВ Е36) днес се класира 55-и в общото подреждане на тренировките и 4-и в неговата Група 5.

Дължината на трасето е 4400 метра, а утре пилотите ще карат два състезателни манша.

