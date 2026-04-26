Маро Енгел спечели втория старт в DTM и поведе в класирането

Пилотът на Winward Мерцедес Маро Енгел се реваншира за трудната си събота и завърши уикенда на „Ред Бул Ринг“ - първи кръг в DTM за сезона с победа. След като в първия ден финишира едва трети заради объркан питстоп, в неделя Енгел компенсира, превръщайки петата си стартова позиция в победа.

„Това очевидно е много специално, особено след случилото се вчера - заяви пред ran.de Енгел, който вече има три победи в DTM, визирайки неуспешния бокс в събота. - Невероятно съм горд с отбора си. Точно по този начин искахме да отговорим и това прави днешната победа може би още по-сладка.“

Монтоя: Ред Бул да забрани на Верстапен да кара извън Формула 1

С този успех германският пилот прекъсна дългогодишна прокоба за Мерцедес в Австрия. За последно базираната в Щутгарт марка празнува победа в DTM в Щирия преди 23 години, когато Марсел Феслер триумфира с CLK-DTM 2003.

Зад Енгел подиумът беше допълнен от пилота на Schubert БМВ Марко Витман и местния герой Лукас Ауер (Landgraf Мерцедес).

Жул Гунон (Winward Мерцедес) завърши четвърти, следван от Ники Тийм с Comtoyou Астън Мартин на пета позиция. Стартиралият от полпозишън Келвин ван дер Линде (Schubert БМВ) в крайна сметка се класира едва шести след два лошо планирани питстопа.

Пилотът от ЮАР беше доста ядосан след състезанието, като в интервю за ran.de заяви: „Мисля, че днес просто не направихме някои неща както трябва и в крайна сметка платихме цената за това. От моя гледна точка, решението беше грешно и в двата случая.“

Бен Дьор (Dorr Макларън) се класира седми след злощастното си отпадане в предишния ден, а челната десетка беше оформена от дебютанта в DTM Фин Вибелхаус (HRT Форд), Тиери Вермюлен (Emil Frey Ферари) и Бастиан Буус (Land Порше).

Както и в събота, на старта нямаше сериозни инциденти, което позволи на Ван дер Линде да запази лидерството си от полпозишън. Зад него се наредиха бъдещият победител Енгел, съотборникът му в AMG Ауер и пилотът на Форд Вибелхаус.

В челото Ван дер Линде не успя да се откъсне от останалите в началните етапи. Напротив, Енгел постави пилота на БМВ под напрежение, но не намери начин да изпревари южноафриканеца. Зад тях първите пилоти вече влизаха в бокса за една от двете си задължителни смени на гуми.

Водещата четворка, която вече се движеше плътно, остана дълго на пистата. Енгел, Ауер и Вибелхаус влязоха в бокса едновременно, но редът им се запази. Витман, който беше спрял четири обиколки по-рано и гумите му вече бяха в оптимална температура, изпревари Вибелхаус и Ауер.

Лидерът в състезанието Ван дер Линде беше последният пилот, който направи първата си смяна на гуми, като екипът на Schubert не допусна грешки. Въпреки това по-ранното спиране на конкурентите се оказа печелившо: и Енгел, и съотборникът му Витман изпревариха стартиралия от първа позиция, който по този начин се смъкна до трето място.

Зад тях Ауер, Гунон и Тийм се бореха за четвъртото място, като австриецът скоро се откъсна от тази битка, докато Тийм успя да изпревари „Мамбата“ на Гунон. Междувременно Вибелхаус също се присъедини към тази група.

До втория задължителен питстоп Енгел вече беше натрупал преднина от почти две секунди, докато Витман и Ван дер Линде подновиха вътрешния дуел в БМВ от предния ден. Стартиралият от полпозишън беше видимо по-бърз и притисна съотборника си в Schubert, но не успя да го изпревари.

Енгел и Ван дер Линде бяха първите от водещата група, които направиха второто си спиране в бокса. Обиколка по-късно ги последваха Витман, Ауер, Тийм и Гунон, като спирането на отбора на Landgraf беше по-добро от това на Comtoyou, което позволи на „Мамбата“ да изпревари Тийм.

След задължителните спирания Енгел уверено защити лидерството си, докато ван дер Линде първоначално падна до четвърто място. В заключителните етапи стартиралият от полпозишън попадна под все по-голям натиск: първо от Гунон, а след това и от Тийм. Само няколко минути преди края и двамата съперници го изпревариха.

Победителят от събота и досегашен лидер в шампионата Томас Прайнинг (Manthey Порше) завърши на 13-о място.

Бившият пилот от Формула 1 Тимо Глок (Dorr Макларън) беше класиран на 15-а позиция, точно пред Мирко Бортолоти, който, както и в събота, беше най-добрият пилот на Ламборгини, но не успя да спечели точки в неделя.

С победата си пилотът на AMG Маро Енгел оглави генералното класиране.

Следващото състезание от DTM ще се проведе след четири седмици, когато GT3 сериите ще посетят пистата сред дюните в Зандвоорт, Нидерландия (22-24 май).

Следвай ни:

Снимки: Imago