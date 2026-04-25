Мартин Стоянов дебютира с три подиума във Формула Къп

Българският пилот Мартин Стоянов дебютира с три втори места в шампионата UCS Формула Къп. Първият кръг се проведе на френската писта „Пол Рикар“

„Три състезания, три втори места – написа Марти в социалните мрежи. – Първи уикенд в кола от Формула 3, без тестове и опит на тази писта. Но показахме силно темпо през целия уикенд и записахме най-бързата във второто състезание.

„На два пъти стартирах от 4-ото място и успях да си пробия напред, като доказахме, че сме на прав път.“

В шампионата се използват коли Татуус F3 T-318, които доскоро се караха във Формула Регионал, а сериите са базирани във Франция.

UCS Формула Къп стартира през 2019 година, като в този шампионат са се състезавали настоящите пилоти във Формула 2 Тасанапол Интрапувашак и Лорънс ван Хьопен.

От миналата година болидите Т-318 и версията им за FR шампионат на Рено – FR-19, се задвижват от 1,7-литров двигател на Алфа Ромео с мощност 270 конски сили. Всички пилоти се състезават с гуми Hoosier – основният спонсор на шампионата.

Следващият кръг от сезона е на пистата „Маникур“ (28-31 май). Сезонът включва общо 6 кръга, като има състезания и на „Муджело“, „Спа“, „Навара“ и „Алгарве“.

