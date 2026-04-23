Симеоне: Трябва да работим, за да не повтаряме подобни представяния

  23 апр 2026 | 01:30
Симеоне: Трябва да работим, за да не повтаряме подобни представяния

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне не бе доволен след загубата с 2:3 от Елче. Той поздрави съперника за силното представяне, като в същото време скастри играчите си и заяви, че те трябва да работят здраво, за да не повтарят подобно представяне.

„Първо, поздравявам Елче. Футболът е прекрасен и този мач го доказва. Когато един отбор, който вече е изпаднал, играе с такава гордост и интензивност, това е най-хубавото нещо в спорта. Те бяха по-добри от нас в много аспекти на играта. Започнахме мача лошо. Голът, който отбелязаха, дойде след ситуация, която ние сами им дадохме. Във футбола, ако не влезеш в мача с правилната концентрация, винаги плащаш цената“, смята Симеоне.

Резервите на Атлетико отново разочароваха и Елче се възползва

Той отново не бе доволен от липсата на ефективност в предни позиции.

„Те бяха по-интензивни от нас през целия мач. Ние имахме своите възможности да изравним или да променим хода на срещата, но не бяхме ефективни пред вратата. Те заслужаваха победата, защото вложиха повече в ключовите моменти“, допълни наставникът.

„Не търся оправдания. Когато съперникът те превъзхожда в желанието и интензивността, няма какво друго да кажеш, освен да признаеш грешките си и да продължиш напред. Трябва да приемем реалността и да работим, за да не повтаряме подобни представяния“, завърши аржентинецът.

Снимки: Gettyimages

