  Яник Синер без проблеми в четвъртия кръг в Мадрид

Яник Синер без проблеми в четвъртия кръг в Мадрид

  • 26 апр 2026 | 19:58
Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер даде само пет гейма на датския квалификант Елмер Мьолер в мача им от третия кръг на турнира "Мастърс" в Мадрид.

Италианецът спечели срещата със 169-ия в света Мьолер с 6:2, 6:3 за час и 18 минути. Синер поведе с 5:1 гейма в първия сет, което му даде голямо спокойствие.

Как ще се възползват другите от отпадането на Алкарас
Във втория сет Мьолер се представяше доста по-добре и до средата му играеше напълно равностойно на именития си съперник. При дюс при 2:3 гейма датчанинът направи две последователни двойни грешки, с което предаде гейма, а с това и сета на своя опонент.

За място на четвъртфиналите Синер ще играе с победителя от двойката между британеца Камерън Нори и аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте.

Андрей Рубльов със силни думи в защита на Григор Димитров
Втората ракета на Италия Лоренцо Музети също постигна победа в Мадрид. Той се справи с Талон Грийкспор от Нидерландия с 6:4, 7:5. Поставеният под номер 6 в схемата Музети ще има за съперник чеха Иржи Лехечка в следващия етап, който елиминира американеца Алекс Микелсен след 6:4, 6:2.

Алкарас няма да защитава титлата си на “Ролан Гарос”
Снимки: Gettyimages

Александър Донски със загуба в Острава

  • 26 апр 2026 | 20:17
  • 195
  • 0
Коко Гоф продължава напред в Мадрид, Джесика Пегула отпадна

  • 26 апр 2026 | 20:03
  • 397
  • 0
Андрея Глушкова стана шампионка на сингъл в Сърбия

  • 26 апр 2026 | 16:31
  • 343
  • 0
Ива Иванова загуби финала в Монастир

  • 26 апр 2026 | 15:58
  • 358
  • 1
Медведев с труден успех над Марожан, Циципас показа форма

  • 26 апр 2026 | 12:26
  • 584
  • 0
Уилямс след победата на двойки: Имахме страхотна енергия на корта и мисля, че можем само да се подобрим

  • 26 апр 2026 | 01:59
  • 2072
  • 0
Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

  • 26 апр 2026 | 20:53
  • 14773
  • 8
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 23116
  • 80
Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 30713
  • 49
Съставите на Милан и Ювентус, Йълдъз отново е на пейката

  • 26 апр 2026 | 20:45
  • 1210
  • 8
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 17062
  • 22
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 28390
  • 39