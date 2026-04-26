Коко Гоф продължава напред в Мадрид, Джесика Пегула отпадна

Поставената под номер 3 Коко Гоф се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис в Мадрид от сериите УТА 1000.

Американката преодоля вирусно заболяване и се наложи с 4:6, 7:5, 6:1 над румънката Сорана Кърстя. Критичните моменти за миналогодишната финалистка бяха във втория сет, когато тя на три пъти изоставаше с пробив, но Кърстя така и не успя да се възползва от това.

В четвъртия кръг Гоф ще срещне Линда Носкова от Чехия, която преодоля третия кръг без игра заради отказване на рускинята Людмила Самсонова.

Джесика Пегула, номер 5 в схемата, обаче отпадна от надпреварата. Тя отстъпи с 1:6, 4:6 пред Марта Костюк от Украйна. И двата сета започнаха лошо за Пегула, която допусна изоставания от 0:3 в първия и от 1:5 гейма във втория, което до голяма степен я остави без шансове за краен успех.

За място на четвъртфиналите Костюк ще спори с друга американка - Кейти МакНали, която отрази два мачбола и елиминира чехкинята Катержина Синякова с 6:3, 2:6, 7:6(2).

В четвъртия кръг в Мадрид е и бившата водачка в световната ранглиста Каролина Плишкова. Чехкинята навакса изоставане от пробив в решителния трети сет и отстрани Елизе Мертенс от Белгия след 7:5, 2:6, 7:6(3).

За последно Плишкова игра сред най-добрите 16 в Мадрид през 2018 година, а нейната следваща съперничка ще бъде Солана Сиера от Аржентина, която спечели с 0:6, 6:2, 6:3 срещу първата ракета на Турция Зейнеп Сонмез.

Снимки: Gettyimages

