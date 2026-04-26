Коко Гоф продължава напред в Мадрид, Джесика Пегула отпадна

Поставената под номер 3 Коко Гоф се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис в Мадрид от сериите УТА 1000.

Американката преодоля вирусно заболяване и се наложи с 4:6, 7:5, 6:1 над румънката Сорана Кърстя. Критичните моменти за миналогодишната финалистка бяха във втория сет, когато тя на три пъти изоставаше с пробив, но Кърстя така и не успя да се възползва от това.

В четвъртия кръг Гоф ще срещне Линда Носкова от Чехия, която преодоля третия кръг без игра заради отказване на рускинята Людмила Самсонова.

Marta Kostyuk smashes her way into the Round of 16, defeating Pegula in Madrid 6-1, 6-4.

Джесика Пегула, номер 5 в схемата, обаче отпадна от надпреварата. Тя отстъпи с 1:6, 4:6 пред Марта Костюк от Украйна. И двата сета започнаха лошо за Пегула, която допусна изоставания от 0:3 в първия и от 1:5 гейма във втория, което до голяма степен я остави без шансове за краен успех.

За място на четвъртфиналите Костюк ще спори с друга американка - Кейти МакНали, която отрази два мачбола и елиминира чехкинята Катержина Синякова с 6:3, 2:6, 7:6(2).

В четвъртия кръг в Мадрид е и бившата водачка в световната ранглиста Каролина Плишкова. Чехкинята навакса изоставане от пробив в решителния трети сет и отстрани Елизе Мертенс от Белгия след 7:5, 2:6, 7:6(3).

За последно Плишкова игра сред най-добрите 16 в Мадрид през 2018 година, а нейната следваща съперничка ще бъде Солана Сиера от Аржентина, която спечели с 0:6, 6:2, 6:3 срещу първата ракета на Турция Зейнеп Сонмез.

Снимки: Gettyimages