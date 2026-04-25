  3. Как ще се възползват другите от отпадането на Алкарас

Как ще се възползват другите от отпадането на Алкарас

  25 апр 2026 | 08:21
Как ще се възползват другите от отпадането на Алкарас

Настоящият шампион от Ролан Гарос Карлос Алкарас трябваше да отмени участието си в тазгодишния турнир заради контузия на китката, което значително ще усложни разпределението при жребия.

Предвид факта, че Алкарас, освен Яник Синер, трябваше да бъде втори поставен в жребия, неговото място сега, разбира се, остава свободно, а според настоящата ситуация, то ще бъде заето от Александър Зверев.

Ето как разсъждават по темата сръбските колеги от Sportal.blic.rs:

"Преди контузията на Алкарас, за останалите тенисисти беше повече или по-малко без значение в коя част на жребия ще попаднат (защото и двамата бяха почти еднакво добри), но сега ситуацията се усложнява. Например, ако разгледаме нещата от гледна точка на Новак Джокович, за сръбския тенисист не е едно и също дали ще попадне в частта на Зверев или на Синер, защото германецът, е много по-лесно и преодолимо препятствие.

Алкарас няма да защитава титлата си на “Ролан Гарос”

Математически е възможно Джокович да изпревари Зверев и да стане втори поставен, но на практика това трудно ще се случи. Преди Мадрид германецът имаше 545 точки повече от Джокович. Зверев защитава 100 точки в Мадрид, докато Новак само 10. В Рим германецът защитава още 200, а Джокович нито една – общо 300 срещу 10. Това означава, че германецът трябва да се представи под очакванията на двата турнира, а Джокович да достигне до финалите на двата, а по възможност и да ги спечели.

Допълнителен проблем е, че Джокович все още не е потвърдил участието си в Рим. И дори да потвърди, въпросът е в каква форма ще бъде, предвид факта, че не е играл и в Индиън Уелс."

