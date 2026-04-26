Медведев с труден успех над Марожан, Циципас показа форма

Поставеният под номер 7 в схемата Даниил Медведев срещна сериозни затруднения в първия си мач на турнира "Мастърс" 1000 в Мадрид, но все пак успя да запише победа с 6:2, 6:7 (3), 6:4 над унгареца Фабиан Марожан в среща от втория кръг.

Николай Будков Кяер от Норвегия ще е следващия съперник на Медведев, след като се наложи над 31-Денис Шаповалов (Канада) с 6:2, 6:1.

Представителят на Гърция Стефанос Циципас елиминира номер 8 в схемата Александър Бублик от Казахстан след 6:2, 7:5. В следващата фаза го очаква Даниел Мерида Агилар. Испанецът елиминира 26-Корентен Муте от Франция – 6:3, 6:4.