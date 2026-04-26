  Ива Иванова загуби финала в Монастир

Ива Иванова загуби финала в Монастир

  • 26 апр 2026 | 15:58
Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди щатски долара.

Поставената под номер 5 българка загуби в много оспорван мач от третата в схемата Елена Милованович (Сърбия) с 6:4, 2:6, 6:7(3). Срещата продължи два часа и 47 минути.

19-годишната Иванова поведе с 3:1 в първия сет и задържа преднината си за крайното 6:4. Тя изостана с 0:3 във втората част, която загуби с 2:6, като така се стигна до решителен трети сет, който беше изключително драматичен. В него българката изостана с 1:3, направи обрат до 5:4 и при този резултат сервираше за спечелване на мача. Сръбкинята обаче отговори с рибрейк за 5:5, а след размяна на още по един пробив се стигна до тайбрек. В него Иванова отстъпи с 3:7 точки и загуби финала.

Преди седмица Ива Иванова отново стана вицешампионка на сингъл на друг турнир в Монастир.

До момента тя няма титла на сингъл от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) при жените. Това беше пети финал за нея във веригата и четвърти от началото на сезона.

