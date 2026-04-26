Андрея Глушкова стана шампионка на сингъл в Сърбия

Андрея Глушкова триумфира с титлата на сингъл при девойките на турнир от категория J30 на ITF в Ниш (Сърбия).

Поставената под номер 1 българка победи на финала Александра Карабанова (Русия) с 6:3, 3:6, 4:6.

Така 17-годишната Глушкова спечели трофея с шест поредни победи и само един загубен сет.

Това е първа титла на сингъл за нея от турнири на ITF при девойките, като тя има и пет спечелени трофея на двойки, включително от миналата седмица на друг турнир в Сърбия, съобщават от БФ Тенис.

Силното представяне на българските девойки беше допълнено от третото място на сингъл за Илина Илиева.

Илиева и Рая Маркова пък спечелиха титлата на двойки, след като във финала победиха други българки - Мелани Стоичкова и Никол Иванова.

Това е втора титла за 14-годишната Илиева и за 15-годишната Маркова като тандем след успеха им на турнир на ITF в Пазарджик през миналата година.