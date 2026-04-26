Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Андрея Глушкова стана шампионка на сингъл в Сърбия

Андрея Глушкова стана шампионка на сингъл в Сърбия

  • 26 апр 2026 | 16:31
  • 89
  • 0
Андрея Глушкова стана шампионка на сингъл в Сърбия

Андрея Глушкова триумфира с титлата на сингъл при девойките на турнир от категория J30 на ITF в Ниш (Сърбия).

Поставената под номер 1 българка победи на финала Александра Карабанова (Русия) с 6:3, 3:6, 4:6.

Така 17-годишната Глушкова спечели трофея с шест поредни победи и само един загубен сет.

Това е първа титла на сингъл за нея от турнири на ITF при девойките, като тя има и пет спечелени трофея на двойки, включително от миналата седмица на друг турнир в Сърбия, съобщават от БФ Тенис.

Силното представяне на българските девойки беше допълнено от третото място на сингъл за Илина Илиева.

Илиева и Рая Маркова пък спечелиха титлата на двойки, след като във финала победиха други българки - Мелани Стоичкова и Никол Иванова.

Това е втора титла за 14-годишната Илиева и за 15-годишната Маркова като тандем след успеха им на турнир на ITF в Пазарджик през миналата година.

Следвай ни:

Още от Тенис

Медведев с труден успех над Марожан, Циципас показа форма

Медведев с труден успех над Марожан, Циципас показа форма

  • 26 апр 2026 | 12:26
  • 482
  • 0
Уилямс след победата на двойки: Имахме страхотна енергия на корта и мисля, че можем само да се подобрим

Уилямс след победата на двойки: Имахме страхотна енергия на корта и мисля, че можем само да се подобрим

  • 26 апр 2026 | 01:59
  • 2010
  • 0
Винъс Уилямс с първа победа от US Open насам

Винъс Уилямс с първа победа от US Open насам

  • 26 апр 2026 | 01:27
  • 1299
  • 0
Швьонтек напусна турнира в Мадрид заради заболяване

Швьонтек напусна турнира в Мадрид заради заболяване

  • 25 апр 2026 | 20:19
  • 1465
  • 2
Йоана Константинова е шампионка в Тунис

Йоана Константинова е шампионка в Тунис

  • 25 апр 2026 | 15:19
  • 877
  • 1
Ива Иванова ще играе за титлата в Монастир

Ива Иванова ще играе за титлата в Монастир

  • 25 апр 2026 | 13:44
  • 821
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разправии и след мача на Славия

Разправии и след мача на Славия

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 2889
  • 5
Играч на Левски аут до края на сезона

Играч на Левски аут до края на сезона

  • 26 апр 2026 | 16:11
  • 8584
  • 6
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 16876
  • 28
Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 2232
  • 2
Съставите на Челси и Лийдс

Съставите на Челси и Лийдс

  • 26 апр 2026 | 16:13
  • 587
  • 3
Най-добрият! Везенков отново е MVP на Евролигата!

Най-добрият! Везенков отново е MVP на Евролигата!

  • 26 апр 2026 | 11:43
  • 9653
  • 29