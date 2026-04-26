Александър Донски със загуба в Острава

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Острава (Чехия) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът отстъпи пред петия поставен в схемата на пресявките Карлос Санчес Ховер (Испания) с 4:6, 6:7(5) за час и 42 минути на корта.

Донски допусна един пробив в седмия гейм на първия сет, а в тайбрека на втората част поведе с 5:3, но загуби следващите четири точки, а с това и срещата.

Той ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1, ще спорят в първия кръг срещу участващите с "уайлд кард" представители на домакините Ян Йермарж и Ян Храздил.

Снимки: Sportal.bg