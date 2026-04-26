Александър Донски със загуба в Острава

  • 26 апр 2026 | 20:17
  • 195
  • 0
Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Острава (Чехия) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът отстъпи пред петия поставен в схемата на пресявките Карлос Санчес Ховер (Испания) с 4:6, 6:7(5) за час и 42 минути на корта.

Андрей Рубльов със силни думи в защита на Григор Димитров
Донски допусна един пробив в седмия гейм на първия сет, а в тайбрека на втората част поведе с 5:3, но загуби следващите четири точки, а с това и срещата.

Той ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1, ще спорят в първия кръг срещу участващите с "уайлд кард" представители на домакините Ян Йермарж и Ян Храздил.

Яник Синер без проблеми в четвъртия кръг в Мадрид
Снимки: Sportal.bg

Още от Тенис

Коко Гоф продължава напред в Мадрид, Джесика Пегула отпадна

Коко Гоф продължава напред в Мадрид, Джесика Пегула отпадна

  • 26 апр 2026 | 20:03
  • 402
  • 0
Яник Синер без проблеми в четвъртия кръг в Мадрид

Яник Синер без проблеми в четвъртия кръг в Мадрид

  • 26 апр 2026 | 19:58
  • 533
  • 0
Андрея Глушкова стана шампионка на сингъл в Сърбия

Андрея Глушкова стана шампионка на сингъл в Сърбия

  • 26 апр 2026 | 16:31
  • 344
  • 0
Ива Иванова загуби финала в Монастир

Ива Иванова загуби финала в Монастир

  • 26 апр 2026 | 15:58
  • 359
  • 1
Медведев с труден успех над Марожан, Циципас показа форма

Медведев с труден успех над Марожан, Циципас показа форма

  • 26 апр 2026 | 12:26
  • 584
  • 0
Уилямс след победата на двойки: Имахме страхотна енергия на корта и мисля, че можем само да се подобрим

Уилямс след победата на двойки: Имахме страхотна енергия на корта и мисля, че можем само да се подобрим

  • 26 апр 2026 | 01:59
  • 2072
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

  • 26 апр 2026 | 20:53
  • 14888
  • 8
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 23208
  • 80
Разправии и след мача на Славия (видео)

Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 30757
  • 49
Съставите на Милан и Ювентус, Йълдъз отново е на пейката

Съставите на Милан и Ювентус, Йълдъз отново е на пейката

  • 26 апр 2026 | 20:45
  • 1228
  • 8
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 17081
  • 22
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 28406
  • 39