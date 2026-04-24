Андрей Рубльов със силни думи в защита на Григор Димитров

  • 24 апр 2026 | 20:18
Руският тенисист Андрей Рубльов излезе със силни думи в защита на българина Григор Димитров след критиките, които бяха отправени по адрес на хасковлията след отпадането му още на старта на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Мадрид.

Григор Димитров продължава срива в ранглистата
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

За Гришо това беше поредно ранно отпадане през сезона и след него неговият срив в световната ранглиста продължи. В резултат към него бяха отправени множество критики, но Рубльов отказа да си замълчи и излезе в защита на родния тенисист.

„Жестоко... Григор Димитров загуби в Мадрид и моментално беше нападната с обидни съобщения. Те казват, че той е слаб, вече не може да спечели нищо, винаги губи в първия кръг, дори не може да победи световния №96, време е да се откаже. Никога не е бил добър тенисист, просто е изглеждал добре, но никога не е бил добър.

„Срам за тях. Тези хейтъри нямат представя. Григор Димитров все още се възстановява от тежката контузия на „Уимбълдън“, където доминира шампиона Яник Синер. Плюс той е световен шампион и играч от световна клас повече от десетилетие. Така че оставете! Той не заслужава тази омраза. Той се нуждае от подкрепа и сила в този труден момент“, написа Рубльов в своя профил във Фейсбук.

